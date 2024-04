Lorenzo lancia il guanto di sfida, Pedrosa accetta: le due leggende della MotoGP potrebbero tornare ad affrontarsi, anche se non in sella ma sul ring, per un incontro di boxe. Ancora da stabilire data e luogo dell'incontro, ma intanto quello che sembrava un semplice scherzo, sta prendendo sempre più piede...

Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa torneranno a sfidarsi l'uno contro l'altro? Sicuramente non sui circuiti della MotoGP, anche se il collaudatore KTM, dopo il ritiro, continua gareggiare grazie alle wild card e nel weekend è impegnato sul circuito di Jerez. La prossima battaglia tra i due spagnoli, che tanto hanno fatto divertire gli appassionati delle due ruote, potrebbe avvenire su un ring e con i guantoni . Nei giorni scorsi, infatti, Lorenzo ha sfidato Pedrosa a un match di boxe . "Dopo le nostre divergenze, sia in pista che fuori, credo sia arrivato il momento di prendere in mano la questione e affrontarci sul ring", ha scritto su Instagram il maiorchino, in un video che lo ritrae durante una sessione di allenamento.

Pedrosa accetta la sfida

La risposta del tester KTM non si è fatta attendere. "All'inizio ho pensato che fosse un’idea da matti, ma è anche vero che in questo periodo sono in forma e non nego che la tentazione di dartele è piuttosto importante. Quindi accetto la sfida", ha replicato Pedrosa in un video. A questo punto non resta che capire quando (e dove) si svolgerà il match tra i due. Per i fan della MotoGP un tuffo nel passato, anche senza le moto protagoniste.