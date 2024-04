Il tempo record di Pecco Bagnaia nelle pre-qualifiche fa ben sperare Ducati per il weekend di Jerez, ma la casa di Borgo Panigale guarda anche più in là, alla prossima stagione. In agenda due priorità: la scelta del pilota da affiancare al torinese (che, lo ricordiamo, ha un contratto fino al 2026) e la gestione dei tre team satellite. A fare chiarezza è stato il neo direttore sportivo Mauro Grassilli, intervistato nel box dal nostro Sandro Donato Grosso. "Sul pilota, possiamo permetterci il 'lusso' di aspettare ancora un po' - ammette il dirigente di Ducati Corse - non ci siamo dati scadenze, non abbiamo fretta. Stiamo analizzando le varie performance dei nostri piloti e cercheremo di avere prima possibile un'idea per il futuro. In questo momento non l'abbiamo, ma siamo molto ottimisti in questo senso". Tre i 'candidati': Jorge Martin, Marc Marquez e Enea Bastianini, attuale compagno di scuderia del bi-campione del mondo MotoGP in carica, come confermato da Grassilli: "Enea sta facendo benissimo, è uno dei tre in lizza".