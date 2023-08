Caos in Curva 1 subito dopo la partenza della Sprint Race in Austria: Martin stacca forte e tocca Quartararo. Effetto domino del francese, che va largo e coinvolge involontariamente anche Zarco, Bastianini, Vinales, Bezzecchi e Oliveira. Ad avere la peggio sono proprio il portoghese e il pilota del team Mooney VR46, entrambi costretti al ritiro. Domani alle 14 il Gran Premio che chiude il weekend in Austria, in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MootGP e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA MAXI CADUTA