In corso la gara della MotoGP al Red Bull Ring, con Bagnaia in testa davanti alla Ktm di Binder e ad Alex Marquez. Inseguono la zona podio Bezzecchi e Marini. Temperature alte a Spielberg, fondamentale la gestione delle gomme. Il Gran Premio d'Austria in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. In Moto2 successo italiano con Celestiano Vietti, in Moto3 vittoria del turco Oncu

