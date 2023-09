MotoGp

Jorge Martin (Ducati Pramac) vince la Sprint di Misano e guadagna 5 punti sul leader della classifica Bagnaia: Pecco (3° al traguardo) è ancora in testa al Mondiale con 267 punti, a +45 su Martin e a +69 su Bezzecchi (2° nella Sprint). Domani si torna in pista alle 14 per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tutto in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT