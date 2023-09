Dopo la vittoria della Sprint di ieri Jorge Martin fa doppietta a Misano, dominando anche il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Anche oggi podio tutto Ducati con Bezzecchi 2° e Bagnaia, in evidente sofferenza nella seconda parte di gara, 3°. Pecco ora è a +36 su Martin. Altro 4° posto per Pedrosa, che precede le Aprilia di Vinales e Oliveira. Completano la top 10 Marc Marquez, Raul Fernandez, Marini e Zarco. Scivolata per Binder mentre era 4°: il pilota KTM ha poi ripreso chiudendo 14°