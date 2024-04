Fermin Aldeguer vince in Moto2 a Jerez, precedendo lo statunitense Roberts, che si prende la testa del Mondiale su Gonzalez, che completa il podio. Settimo Arbolino, nono Vietti. Caduta per Foggia

Pochi giri vivaci, il duello con Gonzalez dopo essersi liberato di Garcia, dopodiché Fermin Aldeguer ha salutato la compagnia, guadagnando decimi su decimi fino a taglia il traguardo da solo. Impossibile mettergli il sale sulla coda. C’ha provato il pilota di Gresini, innescando un bel duello con lui intorno al sesto giro. Con quello sono finite anche le emozioni di una gara che ha offerto pochi altri spunti. Intanto alle spalle risaliva Joe Roberts, scattato bene al via, dalla quarta fila, con l’undicesima tempo. Il californiano ha ricucito con pazienza liberandosi di Dixon, Garcia e Arenas; a tre giri dalla fine ha ripreso e superato anche Gonzalez.

Un podio d’oro, viste le premesse, che gli garantiscono il primo posto in classifica, con cinque punti davanti a Garcia e ad Aldeguer che piano piano, sta risalendo la china (era quarto prima della gara spagnola, adesso paga 15 punti di ritardo). Non capitava dal 2006 di avere un americano in testa a un campionato del mondo (quell’anno toccò al compianto Hayden che vinse il titolo in Motogp). Fermin dopo il traguardo s’è preso il meritato saluto del suo pubblico, mentre Boscoscuro poteva scogliere la tensione (cresciuta dopo la caduta del suo secondo pilota, Alonso Lopez). “Tutti i miei tifosi sono qui, col mio fan club - ha detto Aldeguer -, felicissimo di aver vinto davanti a questo pubblico”.

Niente da fare per gli italiani partiti indietro: Arbolino ha chiuso settimo, Vietti nono, Matteo Ferrari ha preso un punto classificandosi al quindicesimo posto. Fuori gioco Dennis Foggia, caduto al sesto giro, alla fine di un week end pieno di attese dopo il sesto posto nel gran premio precedente in Texas. Caduto sabato, rimediando un brutto colpo al gomito sinistro, il romano non è andato oltre l’ottava fila in qualifica; in gara ha dovuto lottare con il dolore, prima che con la pista e gli avversari.