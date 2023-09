Bagnaia ha chiuso a secco di punti il Gran Premio dell'India: il torinese è scivolato mentre era al 2° posto, subito dopo un bel sorpasso ai danni di Jorge Martin. Per il ducatista si tratta della quinta caduta in gara della stagione. Ora il vantaggio su Martin nella classifica piloti si riduce a 13 punti: "E' colpa mia, eravamo al limite con la gomma dura: abbiamo accettato il rischio, ma è bastata una piccola sbavatura. Comunque non mollo, torneremo dove dobbiamo stare"

IL VIDEO DELLA CADUTA - CLASSIFICA PILOTI