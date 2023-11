Moto3, Finetwork a un passo dall'ingresso nel mondiale

Finetwork ce l'ha quasi fatta. La squadra spagnola che è nata nel JuniorGp con il sogno di entrare nel Motomondiale ha provato varie strade per diventare un team di Moto3. E ora si è aperto lo scenario migliore. Con Leopard non interessata a entrare al posto di Prüstel, nonostante il desiderio di Irta di aumentare il numero di Honda, Finetwork non potrà esaudirlo perché l'impegno sarebbe troppo oneroso. Infatti la squadra manterrà la struttura nel JuniorGp, e avrà bisogno di quattro moto uguali, dello stesso marchio, più i ricambi.

La partnership con un team Ktm già esistente, ipotizzata al momento dell'annuncio dell'addio di Prüstel, si è arenata. E alla fine la strada più facilmente percorribile sarà quella di lasciare le entries nelle mani di Florian Prüstel, rilevando però tutte le incombenze relative all'organizzazione della squadra. Formalmente Finetwork sarà ancora legata a Prüstel. Ma nei fatti sarà una squadra tutta nuova, guidata dal leader del progetto Javi Martínez.

I piloti in caso di approdo nel Motomondiale

Relativamente a ciò che più interessa gli appassionati, cioè i piloti, Finetwork prenderebbe sicuramente Riccardo Rossi, rimasto disoccupato dopo il caos Prüstel. La seconda scelta non può essere un ragazzo del vivaio del team. David Almansa sarebbe il sogno, ma è irrealizzabile dopo la firma dello spagnolo per Snipers. Inoltre Finetwork non ha intenzione di forzare la mano per riprendere Almansa, avendo in serbo un pensiero alternativo. La soluzione sarebbe puntare sul talento del JuniorGp Adrián Cruces. Cruces, però, è minorenne. Finetwork lo lascerà correre nel JuniorGp fino ad agosto e poi lo porterà nel mondiale, dove aveva comunque previsto di fargli fare almeno quattro wild card nel 2024. Fino ad agosto, la soluzione è italiana. Ed è Lorenzo Dalla Porta. Finetwork, team spagnolo, è dunque pronto a cominciare la stagione 2024 di Moto3 con le entries di Prüstel e due piloti italiani, Rossi, titolare fino a fine stagione, e Dalla Porta, in staffetta con Cruces da agosto.

Attesa per il via libera di Irta

Manca un piccolo ma fondamentale dettaglio: il via libera di Irta. Se l'associazione dei team darà il benestare all'operazione, che non sembra avere controindicazioni, lo scenario diventerà realtà e Finetwork entrerà in Moto3 salvando due posti per due piloti e auspicabilmente qualche altro posto di lavoro dei reparti tecnici.