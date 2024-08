Ma Aragon è un tracciato antiorario, cioè che ha la maggioranza delle curve che girano a sinistra, una caratteristica abbastanza rara e che Marc Marquez ama. Parliamoci chiaro lo spagnolo del team Gresini ha un obiettivo chiaro, che brilla come una stella in cielo: conquistare la sua prima vittoria dopo l’era Honda con la Ducati. Aragon è una delle 3 restanti piste sinistrorse (insieme a Phillip Island e Valencia) dove Marc potrebbe annullare gli svantaggi della sua moto versione ’23 con la una guida che in modo naturale lo aiuta su queste piste. In Austria Marc ha fatto vedere di essere velocissimo ovunque, di essere arrivato a guidare come sa, gli manca un po’ di fortuna nel non cadere in prova o non avere piccoli inconvenienti che gli complicano tutto come al Red Bull ring. Vedremo, questa è una delle occasioni vere per lui. Una delle ultime. Quanto a Bastianini, beh dopo la doppietta di Silverstone qualche problema di messa a punto in Austria, ma lui è in forma, è capace di vincere ovunque anche perché ha meno pressione e può correre con più libertà.