Giornata difficile per i due piloti rossi, Pecco Bagnaia e Enea Bastianini. Il campione del mondo in carica a momenti cade in partenza causa la pista sporca sul lato dove non si passa girando ed Enea non è entrato nella Q2 ed è quindi scattato dietro. Dopo lo spavento al via per Pecco sono però cominciati i problemi veri, cioè una moto quasi inguidabile per problemi di gomme. Il suo potenziale era quello di lottare con Martin, forse di infastidire addirittura Marquez. Alla fine ha lottato come un leone per conquistare un punto, quello del nono posto, atteggiamento fantastico per uno che è quasi sempre a lottare per vincere e che dimostra la sua umiltà. 8, proprio per questo. Il Bestia è riuscito, nonostante fosse la gara breve, a rimontare fino al settimo posto. Bene, ma si deve qualificare meglio e questo è un problema che persiste. 7. 6 per Bezzecchi con la sua Ducati giallo fluo che è riuscito a giocarsi la posizione con Bagnaia alla fine. Problemi al via anche per Di Giannantonio che poteva fare molto meglio. NG. Caduto Morbidelli, 4.