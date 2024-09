Quello della vittoria dicono sia il migliore, ti fa diventare vittima di una dipendenza forte, ma bella, rara, indescrivibile che noi comuni mortali. Uno come Marc Marquez che ha vinto 8 mondiali e poi per qualche anno ha dovuto lottare per riprendere la forma fisica, ricordando, ma senza poterlo assaporare di nuovo anche per la perduta competitività della Honda che guidava. Il passaggio alla Ducati e al Team Gresini ha avuto bisogno di un po’ di gare prima di tornare al successo, ma dopo Aragon ecco che arriva Misano e la seconda vittoria consecutiva. Che dire, che fosse un fenomeno lo si sapeva, che lo sia ancora è ufficiale. Ha saputo approfittare della confusione creata da un breve scroscio d’acqua per recuperare sui primi con la sua abilità nel gestire situazioni difficili. Poi ha attaccato superando Bagnaia e mettendo, giro dopo giro, in chiaro che oggi non ce n’era per nessuno, neppure per il campione del mondo Bagnaia. 10 e lode a lui, al Team che ha corso coi colori della Garelli di Fausto Gresini sulle moto e sulle tute. Che le goccione di pioggia le abbia mandate Fausto lo ha detto Marc. Chissà, magari ha ragione. E comunque la settimana scorsa erano 1043 giorni che non vinceva. Stavolta 7.