Il team manager italiano lascerà KTM al termine di questa stagione. La casa austriaca ha annunciato che "passerà a una nuova gestione per il 2025 e le stagioni future. L'azienda ringrazia Guidotti per la sua passione, conoscenza e impegno nel ruolo". A prendere il suo posto sarà Aki Ajo, attuale team manager dei team KTM in Moto2 e Moto3

