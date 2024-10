La MotoGP è in pista a Motegi per la prima sessione di prove libere, ora LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sessione condizionata dalla pioggia, arrivata dopo circa 20 minuti disputati sull'asciutto. La giornata si chiuderà poi alle 8 italiane con le pre-qualifiche, che assegneranno i primi 10 posti per il Q2 del sabato

LA GUIDA TV DI MOTEGI