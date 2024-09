Lotta pazzesca, divertente, appassionante densa di emozione e lotta quella tra i piloti che di solito si scontrano anche in quel di Tavullia e cioè Bagnaia che se ne è andato e poi soprattutto il duello tra Morbidelli e Bezzecchi. Il Bez è partito male per via dell’abbassatore che non ha funzionato, poi con la sua ‘23 ha dovuto utilizzare la gomma anteriore soft per compensare il grip posteriore che spinge sul davanti. Franco con la ’24 ha invece una moto che accelera un po’ meno in uscita, ma entra meglio. Comunque bellissimo duello 8.