A Motegi è il giorno della conferenza piloti, da seguire LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW a partire dalle 10. Parleranno subito Martin, Bagnaia, Bastianini e Marc Marquez, i primi quattro della classifica mondiale. Nella notte italiana tra giovedì e venerdì si scende in pista con le prove libere 1 in programma alle 3.45. Sabato Sprint alle 8, domenica gara lunga della top class alle 7 preceduta da Moto3 (ore 4) e Moto2 (ore 5.15)

