Introduzione

Fioccano 10 dopo la gara di Motegi: Bagnaia, Martin e la Ducati. Pecco si merita anche la lode per la vittoria, e il recupero di 11 punti sullo spagnolo, così come il team che è certo di conquistare anche il mondiale piloti, dopo quello costruttori. Un voto in meno per Marquez, che chiude 3°, e un 8 per Bastianini e Morbidelli. Stesso voto per i due piloti VR46. Insufficienza per Acosta, alla sua seconda caduta in due gare

