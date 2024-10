È tutto pronto per una nuova puntata di GialappaShow. Lunedì 28 ottobre alle 21:30, (in prima visione assoluta su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW) andrà in onda il secondo appuntamento della quarta stagione. Alla guida del programma c'è ovviamente il Mago Forest insieme alla Gialappa's Band. Dopo il primo episodio con Laura Pausini, nel secondo appuntamento sarà Valentino Rossi a ricoprire i panni di co-conduttore, con la leggenda del motociclismo che si destreggerà tra Forest e i Gialappi.