Sprint di Sepang chiusa al 3° posto per Bastianini: "E' stata una gara difficile e la caduta in qualifica in mattinata non ha aiutato - ha commentato su Sky -. Ho fatto fatica, se gli altri sono cresciuti, noi siamo rimasti lì. La lotta con Marquez per il 3° posto nel Mondiale? La vedo difficile, Marc sta andando forte e sarà complicato lottare con lui. Ma ci proverò fino alla fine". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

