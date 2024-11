Martin vince la Sprint di Sepang e vede il titolo mondiale dopo la caduta di Bagnaia: "Pecco era molto in forma - ha commentato a Sky -. Non mi aspettavo sbagliasse in un momento così e, dopo il suo errore, ho provato a gestire. Non c'è niente da festeggiare: sono contento, ma guardo la situazione a Valencia e non sono felice. Soprattutto non è finita, domani Pecco proverà a vincere". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

