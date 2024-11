Fabio Di Giannantonio, pilota del VR46 Racing Team che partecipa al mondiale MotoGP, è stato operato alla spalla sinistra in seguito a una lesione causata dalla caduta durante la gara in Austria della scorsa estate. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, sotto la guida del professor Alessandro Castagna, assistito dal dottor Enrico Ceccarelli. È stata utilizzata una tecnica artroscopica per stabilizzare l'articolazione. Si prevede un recupero di circa tre mesi per Fabio, che già domani sarà dimesso dalla clinica. Tutta la squadra manda i migliori auguri al pilota romano per una rapida guarigione, con l'obiettivo di rivederlo in pista al massimo della forma fisica in occasione del primo test della stagione 2025, programmato dal 5 al 7 febbraio al Sepang International Circuit. Andrea Iannone ha sostituito Fabio di Giannantonio in sella alla Ducati del VR46 Racing Team a Sepang, penultima gara della MotoGP 2024.

