All'Eicma di Milano è in corso la la Champions Charity Race, uno spettacolo imperdibile con gare a inseguimento a eliminazione diretta, il cui ricavato sarà devoluto ad Abio, l'associazione per il bambino in ospedale. In pista anche Casey Stoner, insieme ad altre leggende MotoGP come Loris Capirossi, Marco Melandri, Randy Mamola, Troy Bayliss e Carlos Checa. Tutto in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in LIVE STREAMING su skysport.it

