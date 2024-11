Ultimo giorno a Eicma e ultimo giorno anche per la Champions Charity Race: dalle 13.45 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW oltreché su skysport.it) andrà in scena la gara con protagonisti i piloti Superbike. In pista tra gli altri Andrea Iannone, fresco di ritorno in MotoGP a Sepang al posto di Di Giannantonio, il sei volte campione del mondo Jonathan Rea e Andrea Locatelli. L'incasso di oggi sarà devoluto alla onlus Riders4Riders