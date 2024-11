Rossi e Stoner di nuovo insieme in pista. Le due leggende della MotoGP si sono ritrovate di nuovo uno contro l’altro nel Ranch di Valentino. L’australiano è stato inviato a Tavullia dopo la sua partecipazione alla Champions Charity Race all’Eicma di Milano. "Negli ultimi 12 anni tra me e Vale sono cambiate molte cose, ma la passione per le moto sarà sempre la stessa. Grazie per aver condiviso di nuovo la pista insieme", scrive Casey sui social, dove è apparso anche un video dei loro giri sul tracciato della VR46