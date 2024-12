Il 2024 che sta per concludersi è stato un anno da 319 'botti' in top class: il dato delle cadute prende in considerazione soltanto i 22 piloti titolari e fa riferimento a tutte le sessioni stagionali (dalle FP1 alla gara della domenica). Ecco la classifica completa, partendo da chi è caduto di meno e arrivando a chi si è steso più volte...

IL FILM DELLA STAGIONE 2024