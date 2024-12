Non sono bastate 7 sprint per superare Jorge Martin. Non sono stati sufficienti nemmeno 11 Gran Premi (come Agostini, Doohan, Rossi e Marquez) per vincere il terzo mondiale piloti consecutivo. Eppure, anche nella sconfitta, Bagnaia ha rafforzato il suo status di leggenda delle due ruote: merito di un carisma e di una classe che, al netto degli insuccessi, possono vantare solo i grandissimi della storia di questo sport