Lo strano destino di Pecco Bagnaia

Come da pronostico, le prime due gare della stagione non sorridono a Bagnaia, che - a differenza di Marc Marquez - deve ancora trovare il miglior feeling con la sua Desmosedici. “Non sono un pilota da quarto posto. E nemmeno da terzo” dichiara con forza Pecco, che aspetta le gare in Europa (o forse anche prima) per tornare protagonista