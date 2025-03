Introduzione

Marc Marquez è scivolato al nono giro del GP delle Americhe, ma la sua gara di Austin sarà ricordata soprattutto per lo scatto direzione box per prendere la moto con assetto d'asciutto: una mossa tattica che ha scombinato i piani a 3' dal giro di ricognizione, con gli altri big che l'hanno seguito e la direzione gara costretta esporre la bandiera rossa ritardando la partenza. Vediamo allora nel dettaglio quei concitati minuti al Cota: Dorna ha pubblicato i dialoghi tra MM93 e il suo capotecnico Marco Rigamonti, che ci aiutano a ricostruire quanto accaduto e ci fanno anche capire che Marc, se gli altri piloti non lo avessero seguito, avrebbe dovuto scontare un ride through in gara

HIGHLIGHTS - PAGELLE