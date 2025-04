Così tanto giovane da aver saltato le prime gare del campionato Moto3 per mancati limiti minimi di età, ma così tanto talentuoso da aver spinto i piani alti del motomondiale a cambiare alcune regole per farlo esordire. Per il suo stile ultra aggressivo ricorda il primo Marc Marquez, che guarda caso è diventato da poco il suo agente. Prima gara della carriera: secondo in qualifica, quinto in gara. Il ragazzo si farà