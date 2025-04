Non solo i due Marquez, non solo Pecco Bagnaia. La MotoGP del 2025 sta mettendo in mostra anche altri protagonisti, con la coppia del team VR46 a fare da 'terzo incomdo' nelle posizioni da podio. C'è anche il veterano Zarco, che tiene a galla la Honda e poi una nuova classe di giovani talenti che fanno ben sperare per il futuro della classe regina