Per Pecco finire terzo oggi è deludente. All’inizio ha dato vita ad un duello bellissimo e cattivo con Marc Marquez, poi però non ha saputo né seguire il fuggitivo Alex, né superare il rinato Quartararo. Purtroppo ci ha provato, ma ancora la sua sinergia con la Ducati attuale non gli ha consentito di riuscirci. Ed è questo il vero problema per lui, perché non ha trovato il modo di fare cose che l’anno scorso gli riuscivano. Di positivo c’è che ancora non ha buttato nessun risultato, ma finire dietro ad Alex e Fabio oggi per lui è sicuramente negativo. Voto 7.