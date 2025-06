Doveva essere la seconda guida alle spalle del campione del mondo Jorge Martin ma le cose si sono sviluppate in maniera decisamente diversa. Fin da subito si è trovato solo. Solo a guidare lo sviluppo della moto. Solo a difendere i colori dell’Aprilia in gara. Ma sempre con il supporto del team, che in Bez ha trovato un ragazzo generoso e genuino ma anche di carattere. E di talento. Due podi nelle ultime quattro gare ne sono la dimostrazione