MotoGP al Montmeló: le pagelle della gara a Barcellona (Catalunya)di p. beltramo
Introduzione
Weekend da 10 per Alex Marquez, vincitore del GP di Barcellona. Suo fratello Marc "solo" secondo nella gara lunga, 9 a lui e a un ottimo Bastianini che sale per la prima volta sul podio con la Ktm.
GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
Quello che devi sapere
ALEX MARQUEZ: 10
- Alex Marquez si prende una grandissima rivincita dopo la gara sprint buttata mentre comandava ieri pomeriggio e batte Marc senza lasciargli la minima possibilità di batterlo. Una volta passato il fratellone, Alex con la sua Ducati azzurra del team Gresini si porta a casa anche il giro veloce dopo la pole, come dire che ha dominato il weekend nonostante l’errore di sabato. Seconda vittoria in MotoGP dopo quella di Jerez per il catalano. 10, bravissimo. Con questo risultato Ducati ha matematicamente conquistato il suo quinto titolo piloti che soltanto Marc, Alex o Pecco possono ancora vincere dopo la caduta di Bezzecchi. Naturalmente il super ultra favorito è Marc che comanda con 182 punti su Alex e 250 su Bagnaia. In palio restano 259 punti, 7 gare e Marc non potrà festeggiare il suo nono titolo a Misano. Divertente quando dice di aver fatto tutto in questo fine settimana: “Ho fatto la pole, la c…ata e la vittoria del weekend”.
MARC MARQUEZ: 9
- Buona corsa per il leader comunque incontrastato del campionato con un secondo posto mai minimamente in discussione, 9. Personalmente nessun dubbio sul fatto che abbia agevolato il successo del fratello: se avesse potuto vincere lo avrebbe fatto. Bene così, in ogni caso e bello il balletto insieme sulle gomme di protezione del guard-rail per questa doppietta anomala sul circuito di casa. Fine per lui di una serie di 7 doppiette consecutive. Vabbè, ci sta, in fondo poi il record gliel’ha interrotto suo fratello.
BAGNAIA: 6
- Un raggio di luce per Bagnaia che partiva 21° ed è finito settimo, con sensazioni un po’ più positive dalla moto, dalla frenata all’ingresso in curva. Resta una grande difficoltà generale, ma una piccola iniezione di fiducia potrebbe essere importantissima in vista di Misano. 6.
DI GIANNANTONIO E MORBIDELLI: 4
- Dopo una bella qualifica e il podio nella Sprint di Fabio Di Giannantonio, oggi le due moto fluo del Team VR46 sono cadute e ritirate. Un 4 generale, peccato.
ALDEGUER: 5
- Sottotono anche Aldeguer finito quindicesimo, 5.
BASTIANINI: 9
- Brava KTM dietro ai Marquez con un finalmente solido, efficace, veloce Bastianini, che ha messo dietro nettamente anche Acosta. Bello vederlo guidare come lui sa, dopo tutte le difficoltà del passaggio da Ducati a KTM ha saputo tenere duro, lavorare e fa felici riavere il vero “Bestia” ai suoi massimi. 9 pure a lui.
ACOSTA: 8
- 8 ad Acosta che è stato l’unico a montare una gomma posteriore soft, probabilmente sbagliano. Comunque quarto, meglio di Binder che si è steso (4) e di Viñales non ancora a posto fisicamente NG. Ma KTM sembra essere stabilmente la seconda forza quando Bezzecchi non riesce a dare il suo meglio.
QUARTARARO: 8
- Buon fine settimana per il francese di Yamaha che ha combattuto e portato a casa un quinto posto che vale molto, 8.
OLIVEIRA: 7
- Bene anche Oliveira sia sabato sia domenica è stato più veloce del confermato Miller (14°, 5) finendo nono: 7. Caduto Rins, 4. Ma in Yamaha stanno per arrivare grandissime novità con i test a Barcellona e dopo Misano: il nuovo motore V4. Quindi l’attenzione va soprattutto sullo sviluppo, così netto e rivoluzionario.
OGURA: 7
- Il migliore di Aprilia, dopo la caduta iniziale di Bezzecchi dopo un contatto con Morbidelli (NG) e il weekend non particolarmente felice di Jorge Martin (decimo, 6) è stato il ritornato Ai Ogura, sesto e autore di un buon weekend catalano: 7.
RAUL FERNANDEZ: 6
- Raul Fernandez finisce in scia a Martin, 6. Peccato anche la caduta di Savadori, 4.
MARINI: 7
- Ottavo Luca Marini, il risultato migliore di Honda a Barcellona, ma fino a due giri dal termine Luca era sesto e lì in zona, finché è rimasto in piedi c’era anche il sempre combattivo Zarco che però è caduto (4). Luca sta disputando una buona stagione nelle difficoltà tecniche della casa giapponese. Oggi 7. Mir ha chiuso 12° e dimostra la bontà della gara di Marini, 5. Chantra ed Aleix Espargaro occupano gli ultimi 2 posti a 57 e 43 secondi di distacco. Lasciamo perdere.
MOTO2
- Prima vittoria in Moto2 per l’esordiente Daniel Holgado, un altro ragazzino del Team Aspar lassù, una settimana dopo David Alonso. Dimostrazione di quanto bene lavori la squadra valenciana nei campionati minori. Holgado ha disputato una gara da dominatore assoluto, non è mai stato in dubbio il suo successo, e ha lasciato a due secondi e mezzo Dixon e Munoz che si sono giocati le altre due posizioni del podio. 10 e lode a Holgado, 8 a Dixon e Munoz. Buona gara in prospettiva mondiale per Gonzalez che col quarto posto ha approfittato al meglio della caduta di Canet (4) ora lontano 38 punti e della gara opaca di Moreira, quattordicesimo, (5) a 42. Buona la corsa di Vietti, risalito fino al sesto posto, ma col transponder che non lo mostrava in gara, un po’ come se avesse il telepass rotto (o non pagato…), 7. Bella risalita anche per David Alonso, 7. Male invece Arbolino, ventesimo non dovrebbe essere il suo posto. 4.
MOTO3
- La gara del Montmelò ha dimostrato con decisa evidenza perché in testa al campionato Moto3 ci siano Rueda e Piqueras, oggi finiti in ordina inverso dopo una lotta fantastica fino all’ultima curva. Sembrava che Rueda, comunque leader per 64 punti, riuscisse a vincere dopo aver conquistato la prima posizione e averla tenuta con decisione fino alla staccata della prima curva dell’ultimo giro dove Piqueras e Furusato lo hanno passato. Lui però all’ultima curva ha sfoggiato un sorpasso sul giapponese che ricorda il capolavoro di Rossi su Lorenzo nel 2009. 10 a Piqueras e pure a Rueda, 9 a Furusato. Buon rientro dopo l’infortunio di Assen per Luca Lunetta, tra i primi nella prima metà della gara, poi undicesimo. 7. Miglior italiano Guido Pini, sesto. Il pilota toscano sta mettendo insieme esperienza e qualità, bravo 7.
