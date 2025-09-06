Esplora tutte le offerte Sky
La classifica MotoGP oggi dopo la gara Sprint del GP Barcellona (Catalunya)

classifica fotogallery
28 foto

Marc Marquez approfitta della caduta di Alex e del 14° posto di Bagnaia nella Sprint di Barcellona per allungare in testa al Mondiale: ora è a +187 su suo fratello e a +239 su Pecco. Intanto Ducati ha ufficialmente vinto il titolo costruttori, il 6° consecutivo e il 7° della sua storia. Domenica la gara lunga alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2, Lunetta in SpeedRS con Vietti dal 2026

    MERCATO PILOTI

    Come anticipato da Sky Sport nei giorni scorsi Luca Lunetta raggiunge Celestino Vietti nel box...

    Moto3: prima pole per David Almansa, Guido Pini 8°

    GP BARCELLONA

    David Almansa conquista la sua prima pole in Moto3 riportando la Honda in testa con il team...

    MotoGP show: pole dalle 10.50, Sprint alle 15

    live su sky

    MotoGP in pista a Barcellona per il Gran Premio di Catalunya, LIVE fino a domenica 7 settembre...