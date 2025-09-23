Masini: "Portiamo avanti i valori di Sic e Fausto. In Gresini si corre con il sorriso"

Cresciuto insieme a Marco Simoncelli, dentro e fuori dal box, Michele Masini è oggi il team manager del team Gresini, il più giovane di tutto il motomondiale. Dietro ai successi della squadra, passati anche nelle ultime stagioni dalle prestazioni dei fratelli Marquez, c'è la loro 'anima romagnola': perché le vittorie si ottengono anche grazie a un clima di festa. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider