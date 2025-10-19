Introduzione

Raul Fernandez vince la sua prima gara in MotoGP e si porta a casa anche un 10 e lode. Stesso voto per Bezzecchi, che se non avesse dovuto scontare un doppio long lap probabilmente avrebbe potuto vincere la gara. Molto bene Di Giannantonio, voto 10. Le pagelle di Paolo Beltramo.

