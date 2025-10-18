Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Phillip Island ed è sempre più vicino a Pecco Bagnaia, in evidente difficoltà e 19° al traguardo: ora il 3° posto nel Mondiale dista solamente 8 punti. Acosta guadagna un po' di margine su Morbidelli per il 5° posto. Domenica gara lunga alle 6 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

