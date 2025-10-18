Esplora tutte le offerte Sky
La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Australia a Phillip Island

classifica fotogallery
28 foto

Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Phillip Island ed è sempre più vicino a Pecco Bagnaia, in evidente difficoltà e 19° al traguardo: ora il 3° posto nel Mondiale dista solamente 8 punti. Acosta guadagna un po' di margine su Morbidelli per il 5° posto. Domenica gara lunga alle 6 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

    Moto GP: Ultime Notizie

    Moto2, GP Australia: Moreira in pole, 3° Gonzalez

    PHILLIP ISLAND

    Il brasiliano scatterà dalla pole a Phillip Island. Terzo Gonzalez, attuale leader del Mondiale,...

    Moto3: Kelso in pole. 3° Lunetta, 5° Bertelle

    GP AUSTRALIA

    Il pilota di casa scatterà davanti a tutti: in prima fila con l'australiano anche il campione del...

    Vento in Australia, gara MotoGP posticipata alle 6

    gp australia

    La MotoGP è di scena a Phillip Island per il Gran Premio d'Australia, quartultimo appuntamento...