Radio Superbike: Jerez in cinque canzoni e il terzo mondiale di Toprak

In un finale di stagione sorprendente, teso e drammatico, Razgatlioglu fa suo il terzo mondiale in Superbike. Bulega ne esce con qualche ombra, ma a fallire davvero sono i tifosi turchi (e la comunicazione). Chiusura di carriera indegna per Rea, Bautista festeggia il terzo posto in campionato. Riviviamo la tappa di Jerez attraverso la musica!