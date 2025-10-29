Bagnaia, dritto al punto

Non cambierà nulla nel suo modo di rendere in sella, ma Bagnaia dice sempre quello che pensa, a volte cacciandosi nei guai, ma tutelando una virtù a cui tiene moltissimo. Per lui i traumi dei colleghi giovanissimi contano più di ogni gara e il documentario “The Clash” è stato indelicato. Si può essere d’accordo o meno, ma lo ha detto, sbilanciandosi di più sulla sensibilità umana che non sull’ottimismo per le sue questioni sportive