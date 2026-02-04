Introduzione

Termina la seconda giornata di test ufficiali a Sepang, con la pioggia che di fatto ha impedito ai piloti di proseguire il lavoro nel pomeriggio. In casa Ducati ci si è concentrati sull'aerodinamica, con Alex Marquez che ha provato un "ibrido" con carenatura laterale 2026 abbinata al cupolino 2025. Nuovo pacchetto aerodinamico in casa Aprilia, che ha sfoggiato delle ali molto particolari sul codone. Diverse novità in casa Ktm, mentre Honda ha lavorato con Marini per risolvere il problema legato al chattering e ha chiuso comunque davanti a tutti con Joan Mir. Avvio complicato invece per Yamaha: la casa di Iwata sta indagando su un problema riscontrato sulla moto di Quartararo nel day 1 e in via precauzionale non è scesa in pista con nessun pilota

TEST MOTOGP, I TEMPI DEL DAY 2