Termina la seconda giornata di test ufficiali a Sepang, con la pioggia che di fatto ha impedito ai piloti di proseguire il lavoro nel pomeriggio. In casa Ducati ci si è concentrati sull'aerodinamica, con Alex Marquez che ha provato un "ibrido" con carenatura laterale 2026 abbinata al cupolino 2025. Nuovo pacchetto aerodinamico in casa Aprilia, che ha sfoggiato delle ali molto particolari sul codone. Diverse novità in casa Ktm, mentre Honda ha lavorato con Marini per risolvere il problema legato al chattering e ha chiuso comunque davanti a tutti con Joan Mir. Avvio complicato invece per Yamaha: la casa di Iwata sta indagando su un problema riscontrato sulla moto di Quartararo nel day 1 e in via precauzionale non è scesa in pista con nessun pilota
TEST MOTOGP, I TEMPI DEL DAY 2
MotoGP, in archivio il Day 2 dei test di Sepang
- Piloti e team hanno proseguito il lavoro iniziato martedì 3 febbraio, eccezion fatta per Yamaha che non è scesa in pista. Giovedì 5 febbraio l'ultimo giorno in Malesia, poi ci si sposterà in Thailandia per i test ufficiali (21-22 febbraio) e per la prima gara stagionale (27 febbraio-1 marzo)
La classifica dei tempi: Mir il più veloce, poi le VR46
- Joan Mir ha firmato il miglior tempo nel Day 2 dei test di Sepang in 1:56.874. Lo spagnolo del team Honda ha preceduto le due Ducati VR46 di Morbidelli (+0.109) e Di Giannantonio (+0.175). Bezzecchi 6°, Bagnaia 8°, Alex Marquez 12°, Marc Marquez 15°. La pioggia del pomeriggio malese non ha poi permesse ai piloti di migliorare i cronologici della mattina
Ducati al lavoro sull'aerodinamica
- In Ducati ci si è concentrati nel provare nuovi pezzi e sull'aerodinamica, aspetto sul quale si lavorerà anche nella giornata di giovedì. Sia Bagnaia che Marc Marquez avrebbero dovuto proseguire il test sui nuovi componenti nel pomeriggio di Sepang, ma la pioggia ha costretto a rivedere i piani. "Abbiamo le idee abbastanza chiare, ma per la certezza dobbiamo fare ulteriore prove", ha detto Pecco. "Il pacchetto aerodinamico è la cosa più importante da omologare in questo momento in previsione della Thailandia", ha aggiunto Marc.
- Inoltre Bagnaia ha messo in mostra anche un ottimo passo gara, con tempi costantemente sull'1:57 alto
Diggia prova la nuova carena
- Come previsto, nel day 2 Fabio Di Giannantonio ha testato la nuova carena Ducati, già provata dagli altri piloti factory martedì. "I commenti sono positivi, ma dobbiamo decidere per la prima gara. Penso ci sia ancora molto lavoro da fare", ha detto Diggia. Anche il pilota romano, che ha chiuso col 3° tempo di giornata, ha messo in mostra un buon passo
Alex Marquez con una Ducati 'ibrida'
- Alex Marquez, prima di cadere ad alta velocità in curva 5 (per fortuna senza conseguenze) ha provato un esperimento aerodinamico: la carenatura laterale versione 2026 abbinata al cupolino 2025. Un "ibrido" che dovrebbero provare anche Marquez, Bagnaia e Di Giannantonio
Aprilia aumenta le ali sul codone: ben 8!
- In casa Aprilia ancora tante novità da provare. Nel Day 1 al box del team di Noale c'erano una RS-GP25 e una RS-GP26, mentre oggi era presente solo la versione 2026 a conferma che gli sviluppi sono stati migliorativi. Nel Day 2 è stato testato un nuovo pacchetto aerodinamico: una delle novità più evidenti è rappresentata da un codone con ali molto particolari, l'ennesima trovata del reparto corse di Noale: il risultato è un'Aprilia versione stegosauro, probabilmente con l'intento di garantire maggiore stabilità in frenata
Non solo aerodinamica in casa Ktm
- In casa Ktm si è continuato a lavorare sull'aerodinamica. Anche i piloti del team Tech3 hanno provato la nuova carena, ieri era a disposizione di Acosta. La casa austriaca, inoltre, ha provato una nuova versione del forcellone in carbonio e sta cercando qualche miglioria per essere più competitiva in frenata. Nella terza e ultima giornata dei test di Sepang, i piloti lavoreranno sull'elettronica e proveranno qualche long run. Bastianini spera anche di testare il nuovo telaio, già consegnato a Pedro Acosta nel day 1. Nei test di Buriram (21-22 febbraio), invece, ci si concentrerà sul passo gara e sul time attack.
Altri segnali di miglioramento da Honda
- Honda continua a mostrare segnali di miglioramento, riuscendo a chiudere il Day 2 al primo posto con Joan Mir. Il tempo dello spagnolo è già 6 decimi più basso rispetto a quello che il campione del mondo 2020 aveva registrato nelle qualifiche del GP di Malesia dello scorso ottobre. Nonostante la pioggia è stato completato il programma giornaliero. Nella giornata di giovedì il focus sarà sul grip per cercare di migliorarlo.
Marini al lavoro per risolvere il problema del chattering
- Luca Marini ha spiegato che si è concentrato principalmente nel risolvere il problema delle vibrazioni: "Qualcosa abbiamo trovato che possa aiutarci", ha ammesso il pilota italiano a fine giornata
Yamaha non è scesa in pista
- Inizio di stagione complicato per Yamaha: prima la frattura al dito della mano per Quartararo (che lo ha costretto a tornare a casa dopo il day 1), poi le serrande chiuse nel day 2. La casa giapponese sta indagando su un problema riscontrato sulla moto del 'Diablo' e in via precauzionale non è scesa in pista a Sepang. "Ieri abbiamo controllato cosa fosse successo sulla moto di Quartararo: pensiamo di aver capito ma non siamo ancora sicuri e quindi, per una questione di sicurezza dei nostri e degli altri piloti, abbiamo deciso di non girare più fin quando non verrà risolta la problematica".
YAMAHA, PROBLEMA SULLE M1 E NIENTE DAY 2 DI TEST
