Inizio di stagione complicato per la casa di Iwata: prima la caduta con frattura al dito della mano per Quartararo, poi le serrande chiuse nel day 2 di test. Yamaha sta indagando su un problema riscontrato sulla moto del 'Diablo' e in via precauzionale, finché non verrà risolto, non scenderà in pista a Sepang: "E' per la sicurezza dei nostri piloti", ha spiegato il direttore tecnico Massimo Bartolini

Secondo giorno di test MotoGP a Sepang senza Yamaha . L'assenza di Fabio Quartararo era già annunciata, ma quella di Alex Rins , dei due Pramac Toprak Razgatlioglu e Jack Miller , e dei collaudatori Andrea Dovizioso e Augusto Fernandez non era certo prevista. La casa di Iwata si è presa del tempo per analizzare la problematica riscontrata nella giornata di ieri sulla moto del 'Diablo', caduto pesantemente in curva 5 (con frattura al dito della mano e forfait per i due giorni successivi di test). Finché non verrà individuato con certezza il problema, per precauzione non vedremo in pista le M1. Di sicuro non mercoledì 4 febbraio, ancora da capire se le Yamaha usciranno dai box giovedì 5 per l'ultima giornata di lavori in Malesia.

La spiegazione del dt Massimo Bartolini

Il direttore tecnico di Yamaha, Massimo Bartolini, ha fatto il punto sulla situazione della casa giapponese. "Ieri abbiamo controllato cosa fosse successo sulla moto di Quartararo: pensiamo di aver capito, ma non siamo ancora sicuri della causa e quindi, per una questione di sicurezza dei nostri piloti ma anche degli altri, abbiamo deciso di non girare più finché non verrà risolta la problematica". Ma quando rivedremo in pista le M1? "Oggi (mercoledì 4 febbraio, ndr) è impossibile, perché non abbiamo ancora avuto modo di raccogliere tutte le informazioni. Verificheremo e valuteremo il da farsi per giovedì"