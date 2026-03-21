Pedro Acosta resta in testa alla classifica MotoGP al termine della Sprint Race di Goiania. Il pilota spagnolo, 9° al traguardo, ha soli 2 punti di vantaggio su Bezzecchi che grazie al 4° posto ha recuperato sulla vetta. Ottimo Jorge Martin, 3° sia nella Sprint che nel mondiale. Marc Marquez, vincitore della gara del sabato, si porta a -12 dal leader. Domenica gara lunga alle 19 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT
- 33 punti
- 31 punti
- 25 punti
- 23 punti
- 22 punti
- 21 punti
- 21 punti
- 13 punti
- 10 punti
- 8 punti
- 6 punti
- 6 punti
- 5 punti
- 4 punti
- 3 punti
- 3 punti
- 3 punti
- 1 punto
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti