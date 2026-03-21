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MotoGP, la classifica del Mondiale oggi dopo la Sprint del GP Brasile

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Pedro Acosta resta in testa alla classifica MotoGP al termine della Sprint Race di Goiania. Il pilota spagnolo, 9° al traguardo, ha soli 2 punti di vantaggio su Bezzecchi che grazie al 4° posto ha recuperato sulla vetta. Ottimo Jorge Martin, 3° sia nella Sprint che nel mondiale. Marc Marquez, vincitore della gara del sabato, si porta a -12 dal leader. Domenica gara lunga alle 19 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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