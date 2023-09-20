MotoGP, tutti i record di pista del Mondiale: Bezzecchi vola ad Aragon
Marco Bezzecchi firma il nuovo record della pista ad Aragon. Il pilota Aprilia, nel corso delle Pre-qualifiche, ha fermato il cronometro sull'1:45.455, migliorando di 249 millesimi il precedente primato stabilito da Marc Marquez nell'edizione 2025 (1:45.704). Ma chi detiene gli altri record nei circuiti del Motomondiale? Eccoli tutti, pista dopo pista
- 2026 Marco BEZZECCHI (ITA) - Aprilia - 1:28.526
- 2026 Marco BEZZECCHI (ITA) - Aprilia - 1:17.408
- 2026 Fabio DI GIANNANTONIO (ITA) - Ducati - 2'00.136
- 2025 Fabio QUARTARARO (FRA) - Yamaha - 1'35.610
- 2026 Marc MARQUEZ (SPA) - Ducati - 1'29.288
- 2025 Alex MARQUEZ (SPA) - Ducati - 1'37.536
- 2026 Marco BEZZECCHI (ITA) - Aprilia - 1'43.921
- 2025 Marc MARQUEZ (SPA) - Ducati - 1'36.518
- 2026 Ai OGURA (JPN) - Aprilia Trackhouse - 1:51.139
- 2024 Francesco BAGNAIA (ITA) - Ducati - 1'30.540
- 2026 Marc MARQUEZ (SPA) - Ducati - 1:19.041
- 2026 Jorge MARTIN (SPA) - Aprilia - 1'56.160
- 2026 Marco BEZZECCHI (ITA) - Aprilia - 1:45.455
- 2024 Francesco BAGNAIA (ITA) - Ducati - 1'30.031
- 2024 Jorge MARTIN (SPA) - Ducati - 1'27.748
- 2025 Francesco BAGNAIA (ITA) - Ducati - 1'42.911
- 2025 Marco BEZZECCHI (ITA) - Aprilia - 1'28.832
- 2025 Fabio QUARTARARO (FRA) - Yamaha - 1'26.465
- 2024 Francesco BAGNAIA (ITA) - Ducati - 1'56.337
- 2025 Marc MARQUEZ (SPA) - Ducati - 1'50.499
- 2023 Marc MARQUEZ (SPA) - Honda - 1'37.226
- 2025 Marco BEZZECCHI (ITA) - Aprilia - 1'28.809