Qualifiche molto movimentate nel GP Brasile, con tante cadute. Cinque piloti lo hanno provato sulla loro pelle nel Q2: Bagnaia, Marc Marquez, Acosta, Martin e Di Giannantonio sono scivolati e finiti nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze fisiche. Di seguito le FOTO e i VIDEO delle loro cadute. In serata, alle 19, la Sprint Race; domenica alla stessa ora la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

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