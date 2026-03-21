Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, le cadute di oggi nelle qualifiche in Brasile: da Bagnaia a Marquez

foto e video fotogallery
31 foto

Qualifiche molto movimentate nel GP Brasile, con tante cadute. Cinque piloti lo hanno provato sulla loro pelle nel Q2: Bagnaia, Marc Marquez, Acosta, Martin e Di Giannantonio sono scivolati e finiti nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze fisiche. Di seguito le FOTO e i VIDEO delle loro cadute. In serata, alle 19, la Sprint Race; domenica alla stessa ora la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

ALTRE FOTOGALLERY

GP Brasile, i 10 piloti al Q2 (e chi farà il Q1)

MotoGp

Pre-qualifiche condizionate dalla pioggia a Goiania, iniziata a cadere poco prima di metà turno....

12 foto

Moreira, casco per Senna: gli omaggi al Brasile

MotoGp

Dal casco di Diogo Moreira dedicato ad Ayrton Senna ("Un eroe per me") alla carrellata di maglie...

15 foto

GP Brasile, l'analisi del circuito di Goiania

MOTOMONDIALE

MotoGP di nuovo in pista nel weekend per il Gran Premio del Brasile, assente in calendario da 22...

16 foto

Qatar spostato all'8/11: nuovo calendario MotoGP

MotoGp

A causa della crisi in Medio Oriente gli organizzatori della MotoGP hanno annunciato lo...

24 foto

Marquez re sui nuovi circuiti. Ora il Goiania...

MotoGp

La MotoGP torna in Brasile a 22 anni di distanza dall'ultima volta (GP LIVE...

14 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    MotoGP show: pole dalle 14.50, Sprint alle 19

    live su sky

    MotoGP in pista fino a domenica 22 marzo per il Gran Premio del Brasile, LIVE su Sky...

    Bez: "Chiari problemi, stiamo cercando di capire"

    aprilia

    Venerdì complicato per il pilota dell'Aprilia, 20° nelle pre-qualifiche 'bagnate' di Goiania e...

    Moto2: Arbolino vola in Brasile, 6° Vietti

    PRE-QUALIFICHE

    Super venerdì del pilota milanese, dominatore nelle pre-qualifiche di Goiania. Alle sue spalle...