Introduzione

Quarta vittoria consecutiva tra fine 2025 e inizio 2026 per Bezzecchi, che dopo la Thailandia domina anche il GP del Brasile. Un meritato 10 e lode sia a lui che all'Aprilia, che ha chiuso una fantastica doppietta con Martin: voto 9 per lo spagnolo. Ottimo Di Giannantonio, 9 anche per lui. Di seguito le pagelle di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA