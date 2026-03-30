Introduzione

Quinta vittoria consecutiva per Marco Bezzecchi tra fine 2025 e inizio 2026, con Aprilia che si conferma la moto riferimento di questa prima fase di campionato: 10 e lode a entrambi. Completano il podio Martin e Acosta: voto 9 per gli spagnoli. Di seguito le pagelle di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA