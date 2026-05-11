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Il déjà vu di Jorge Martín

Paolo Lorenzi
©Getty

Non vinceva un gran premio da 588 giorni, Jorge Martin si è ripreso tutto: sta finalmente bene, è in piena corsa per il Mondiale e guida la moto che sta dominando la stagione. Moto che a fine anno lascerà, proprio come successo con la Ducati dopo il titolo 2024...

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