Il dodicesimo tempo di Celestino forse è spiegabile in parte con una nervosa attesa al box , mentre i meccanici lavorano per sistemargli la moto. In pista Vietti non ha brillato, al contrario di quanto visto al Mugello, ma è da venerdì che il piemontese insegue. Come Tony Arbolino , finito ancora più indietro, in quindicesima posizione. Luca Lunetta scatterà 21° .

Salac e Agius in prima fila

Con poche eccezioni, i big del campionato fin qui non hanno rispettato i pronostici. In prima fila, di fianco a Guevara, sono così finiti Filip Salac e Senna Agius, Alonso Lopez lo ritroviamo a metà della terza fila con l’ottavo tempo. Ortolà, che aveva sorpreso venerdì, è purtroppo caduto subito al primo giro della Q2 e non è più rientrato.