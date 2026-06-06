Moto2, qualifiche GP Ungheria: Guevara in pole, 12° Vietti. HIGHLIGHTSGP UNGHERIA ©Ansa
Guevara davanti a tutti al Balaton Park. In prima fila con lo spagnolo anche Salac e Agius. Quarto Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Costretti alla rimonta i piloti italiani: 12° Vietti, 15° Arbolino, 21° Lunetta. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
SPRINT MOTOGP: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA
Fin qui è andato in crescendo Izan Guevara. Un venerdì in ombra, poi un sabato splendente, chiuso in pole position, la seconda in Moto2. Lo spagnolo apre una fila difficilmente prevedibile, priva di Manu Gonzalez, finito, stizzito, ad aprire la seconda con il quarto tempo, e priva di Alonso, non in gran forma come dimostra il suo nono tempo. Non c’è nemmeno Vietti, finito lontano, dopo essere passato dalla Q1, chiusa con una scivolata a risultato acquisito.
Gli italiani: 12° Vietti, 15° Arbolino
Il dodicesimo tempo di Celestino forse è spiegabile in parte con una nervosa attesa al box, mentre i meccanici lavorano per sistemargli la moto. In pista Vietti non ha brillato, al contrario di quanto visto al Mugello, ma è da venerdì che il piemontese insegue. Come Tony Arbolino, finito ancora più indietro, in quindicesima posizione. Luca Lunetta scatterà 21°.
Salac e Agius in prima fila
Con poche eccezioni, i big del campionato fin qui non hanno rispettato i pronostici. In prima fila, di fianco a Guevara, sono così finiti Filip Salac e Senna Agius, Alonso Lopez lo ritroviamo a metà della terza fila con l’ottavo tempo. Ortolà, che aveva sorpreso venerdì, è purtroppo caduto subito al primo giro della Q2 e non è più rientrato.
Piqueras salterà la gara
Per la cronaca, la caduta di Piqueras, uscito dolorante dal circuito venerdì, ha consigliato il personale medico di dargli un turno di riposo. Tornerà in gara in Repubblica Ceca.