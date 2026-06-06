Introduzione

Voti altissimi per il vincitore Marc Marquez e per la splendida gara di Acosta. Bene anche Bezzecchi, Raul Fernandez e Moreira, mentre deludono Bagnaia e Di Giannantonio. Domenica la gara lunga del Balaton Park alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA