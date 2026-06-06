MotoGP in Ungheria: le pagelle della Sprint Race del Balaton Parkdi p. beltramo
Introduzione
Voti altissimi per il vincitore Marc Marquez e per la splendida gara di Acosta. Bene anche Bezzecchi, Raul Fernandez e Moreira, mentre deludono Bagnaia e Di Giannantonio. Domenica la gara lunga del Balaton Park alle 14 su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito le pagelle a cura di Paolo Beltramo
Quello che devi sapere
SPRINT SENZA CADUTE E RITIRI
- Una Sprint Race con nemmeno un ritiro e nessuna caduta. Bene, una stranezza positiva, era da Misano 2024 che non accadeva.
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MARC MARQUEZ 10 E LODE
- Tornato abbastanza in forma fisicamente per correre come sa fare soltanto lui e quindi vincere di forza questa Sprint ungherese (per il GP vedremo), Marc Marquez dimostra che quando lui c'è, c'è pure la Ducati. Su questa pista sinistrorsa, stretta, piena di varianti dove si corre dall'anno scorso e dove per il momento ha fatto la pole e ha vinto soltanto lui che ha pareggiato a 18 successi sprint Jorge Martin. Questa è l'ottava gara su 22, Marc è risalito alla 7^ posizione nel Mondiale a 97 punti dal leader Bezzecchi alla pari di Bagnaia. Molti, ma considerando anche la gara lunga di domani, in palio ci sono ancora ben 543 lunghezze e quindi tutto è possibile soprattutto se ci sarà sempre un Marquez come questo. Partito primo, ha immediatamente stroncato le ambizioni di Acosta spingendo all'inizio per poi gestire gomme e vantaggio, su una pista che gli viene facile, naturale: merito suo, ma anche del tracciato poco faticoso che lo ha aiutato a non stancarsi troppo.
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ALDEGUER: 7; BAGNAIA: 5
- La prestazione del '93' è sottolineata dai risultati non buonissimi delle altre Ducati finite lontane, fuori dalla lotta per il podio: quinta con Aldeguer (7), nona con Bagnaia (5).
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DIGGIA: 5; MORBIDO: 4
- Decima la Ducati di Di Giannantonio infilatosi in una partenza difficile, 5 anche a lui; 20° Morbidelli (4). Lecuona sostituto di Alex Marquez ha chiuso 18° (voto 6).
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ACOSTA: 9
- Pedrito ha provato a fare la pole e a vincere, c'è andato vicino, ma alla fine non ce l'ha fatta. I limiti di KTM vengono nascosti dallo spagnolo, ma ci sono, soprattutto nel consumo della gomma posteriore. Bravo, comunque e spettacolare: 9.
BASTIANINI: 7
- Enea ha chiuso ottavo (7), Binder 16° (5), Viñales 19°, ma non deve essere ancora a posto fisicamente (NG).
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BEZ: 8,5; MARTIN: 7
- Alla fine Bezzecchi (8,5) ha chiuso terzo e ha portato a 20 punti il suo vantaggio sul secondo che è il suo compagno Martin, finito sesto (7). Aprilia su questa pista atipica si difende bene, non domina, ma l'importante è portare a casa sempre dei punti. E stavolta Marco ha incrementato su Jorge al sabato. Cosa importante.
RAUL: 8
- Fernandez ha chiuso quarto, con una buona gara, da 8. Non bene qui Ogura, undicesimo (5).
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MOREIRA: 8
- Buona gara per l'esordiente brasiliano, alla fine settimo, ma in lotta coi migliori e in Q2 direttamente per la seconda volta, quindi in progresso soprattutto nel giro secco e nella gara sprint, quando il serbatoio è meno pieno. 8 per Diogo.
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MARINI E MIR: 5
- Non particolarmente buona la gara delle altre Honda, con Marini 12° e 15° Mir, 5. NG Crutchlow, ultimo.
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YAMAHA: 4
- Non bene come sempre quest'anno Yamaha anche se il migliore stavolta è stato Razgatlioglu 13° davanti al compagno di squadra Miller, 17° Quartararo, 21° Rins. Voto di gruppo: 4.
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