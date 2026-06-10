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il commento

Gli incidenti in MotoGP stanno diventando un problema serio: come evitarli?

Mauro Sanchini

Quello di Martin al Balaton, che ha coinvolto altri quattro piloti, è l'ennesimo caso di un problema sempre più diffuso. E che ha precise ragioni tecniche, prima fra tutte lo sviluppo delle attuali moto, spesso troppo potenti e difficili da gestire, soprattutto in fase di partenza

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